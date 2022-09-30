Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО

Офис Зеленского сообщил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном режиме.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского анонсировала подачу заявки на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс.

Примечательно, что сегодня в Кремле состоялась церемония подписания договора о вхождении республик Донбасса и освобождённых в ходе спецоперации России на Украине территорий после завершения референдумов.