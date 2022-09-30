Зеленский: Украина 30 сентября подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина 30 сентября подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.
"Фактически мы доказали соответствие стандартам Альянса. Они справедливы для Украины как на поле боя, так и во всех аспектах нашего взаимодействия, — заявил украинский лидер в видео, размещенном в социальных сетях.
Он добавил, что Украина и НАТО доверяют друг другу и "защищают друг друга".
"Сегодня Украина вносит ходатайство сделать это де-юре. В соответствии с процедурой, соответствующей нашей значимости для защиты всего нашего общества. В ускоренном порядке", - подчеркнул президент Украины.
Заявление Зеленского было опубликовано после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Опубликовано: Николай Скира
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