Зеленский: Украина 30 сентября подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина 30 сентября подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Фактически мы доказали соответствие стандартам Альянса. Они справедливы для Украины как на поле боя, так и во всех аспектах нашего взаимодействия, — заявил украинский лидер в видео, размещенном в социальных сетях.

Он добавил, что Украина и НАТО доверяют друг другу и "защищают друг друга".

"Сегодня Украина вносит ходатайство сделать это де-юре. В соответствии с процедурой, соответствующей нашей значимости для защиты всего нашего общества. В ускоренном порядке", - подчеркнул президент Украины.

Заявление Зеленского было опубликовано после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны.