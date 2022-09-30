Зеленский объявил о подаче Украиной заявки в НАТО в ответ на объявление Путина о новых землях России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО

Сегодня, 30 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье входят в состав России.

"Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами", - объявил Путин.

В Кремле были подписаны соответствующие документы. Их также подписали главы новых регионов, которые присоединились к РФ. Там же были подписаны указы о создании новых субъектов Федерации.

Реакция киевский властей последовала моментально. Менее чем через час после окончания церемонии в Кремле с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он объявил о том, что Украина подает заявку на вступление в североатлантический альянс НАТО в ускоренном порядке.

"Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает офис Зеленского", - передало РИА Новости.

Однако, если вопрос Украины будет решаться согласно уставу НАТО, присоединение страны к альянсу невозможно. Дело в том, что главное правило вступления в НАТО - это отсутствие военных конфликтов, в которых страна принимает участие, а также территориальных споров.

Также важно добавить, что сегодня вечером с экстренным заявлением выступит глава НАТО Йенс Столтенберг.