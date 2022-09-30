Ревву прогнали зрители со сцены комедийного шоу Comedy Club
Александр Ревва собирается выступить с концертами в Москве. В преддверии своих концертов юморист решил показаться на канале ТНТ в шоу "Comedy Club"и был выгнан со сцены разгневанными зрителями.
Ближайший концерт Артура Пирожкова (Александр Ревва) намечен на ноябрь - по этой причине артист и решил появиться в эфире ТНТ, где его не было довольно давно.
Звезда сцены и экрана признался: "Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest".
Александр участвовал в съёмках одного из выпусков "Comedy Club", где исполнил одну из своих композиций. После артист представил миниатюру.
Публика не рада была видеть шоумена и освистала его. Ревва не был готов к такому повороту.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Эксперты из Дании и Швеции заявили, что «Северные потоки» были взорваны сотнями килограммами взрывчатки
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Травматолог объяснил, почему утро надо начинать с потягиваний
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР