Ревву прогнали зрители со сцены комедийного шоу Comedy Club

Александр Ревва собирается выступить с концертами в Москве. В преддверии своих концертов юморист решил показаться на канале ТНТ в шоу "Comedy Club"и был выгнан со сцены разгневанными зрителями.

Ближайший концерт Артура Пирожкова (Александр Ревва) намечен на ноябрь - по этой причине артист и решил появиться в эфире ТНТ, где его не было довольно давно.

Звезда сцены и экрана признался: "Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest".

Александр участвовал в съёмках одного из выпусков "Comedy Club", где исполнил одну из своих композиций. После артист представил миниатюру.

Публика не рада была видеть шоумена и освистала его. Ревва не был готов к такому повороту.