Байден отказался признавать ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье территорией России
Американский президент отреагировал на объявление Путина о присоединении новых земель.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на вступление новых регионов в состав России.
По словам Байдена, Вашингтон не признает ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон территорией России.
Также он добавил, что Штаты будут признавать Украину в ее прежних границах.
"США будут признавать Украину в прежних границах", - заявил президент США Джо Байден
Опубликовано: Николай Скира
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