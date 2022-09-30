Байден отказался признавать ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье территорией России

Американский президент отреагировал на объявление Путина о присоединении новых земель.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на вступление новых регионов в состав России.

По словам Байдена, Вашингтон не признает ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон территорией России.

Также он добавил, что Штаты будут признавать Украину в ее прежних границах.

"США будут признавать Украину в прежних границах", - заявил президент США Джо Байден

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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