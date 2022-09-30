Байден отказался признавать ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье территорией России

Самая известная детская поэтесса Советского союза Агния Барто: какие ее поступки вызвали волну осуждения

У поэтессы Агнии Барто была непростая жизнь, и неоднозначные поступки, за которые она снискала, как любовь, так и осуждение коллег-писателей.

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