Травматолог объяснил, почему утро надо начинать с потягиваний
О пользе таких упражнений сообщил травматолог-ортопед Рашид Саидов, называя потягивания естественной реакцией организма.
По мнению специалиста, потягивания помогают организму интенсивно насыщаться питательными элементами, и в первую очередь - кислородом.
«Благодаря такому действию активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ»
Травматолого объяснил, что с утра, сразу после пробуждения нельзя резко двигаться.
Надо просыпаться плавно, постепенно настраивая организм на рабочий лад: немного полежать в кровати, осторожно потягиваясь.
Потягивания - приятные и полезные упражнения, помогают взбодриться и проснуться.
Однако утреннюю гимнастику никто не отменял, и, само собой, "потягушки" не смогут заменить собой полноценную зарядку.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Травматолог объяснил, почему утро надо начинать с потягиваний
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