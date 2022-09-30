Травматолог объяснил, почему утро надо начинать с потягиваний

О пользе таких упражнений сообщил травматолог-ортопед Рашид Саидов, называя потягивания естественной реакцией организма.

По мнению специалиста, потягивания помогают организму интенсивно насыщаться питательными элементами, и в первую очередь - кислородом.

«Благодаря такому действию активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ»

Травматолого объяснил, что с утра, сразу после пробуждения нельзя резко двигаться.

Надо просыпаться плавно, постепенно настраивая организм на рабочий лад: немного полежать в кровати, осторожно потягиваясь.

Потягивания - приятные и полезные упражнения, помогают взбодриться и проснуться.

Однако утреннюю гимнастику никто не отменял, и, само собой, "потягушки" не смогут заменить собой полноценную зарядку.