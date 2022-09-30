Самая известная детская поэтесса Советского союза Агния Барто: какие ее поступки вызвали волну осуждения

У поэтессы Агнии Барто была непростая жизнь, и неоднозначные поступки, за которые она снискала, как любовь, так и осуждение коллег-писателей.

Имя Агнии Барто известно, пожалуй, каждому сегодняшнему взрослому человеку, который был воспитан на ее стихах. В Советском союзе каждый ребенок знал такие ее стихотворения как Мы с Тамарой ходим парой, Идет бычок качается, Наша Таня громко плачет. Секрет популярности поэзии Агнии Барто заключался в том, что ее стихи были очень просты и понятны детям, но в то же время внутренне были наполнены смыслом.

Поэтесса говорила со своими маленькими читателями на равных, и в то же время на их языке. За это она снискала не только читательскую любовь, но и уважение со стороны многих писателей и поэтов, а также выдающихся людей из других областей. Так, например, Юрий Гагарин не стеснялся говорить, что бережно хранит автограф Агнии Барто, и утверждал, что первый урок доброты получил в детстве именно из ее стихотворения Уронили мишку на пол.

Но некоторые поступки поэтессы вызывали не столь восторженную реакцию. Она выросла в состоятельной семье, которая дала девочке великолепное образование. Рослая статная Агния, чем-то напоминавшая по типажу Анну Ахматову, планировала по настоянию отца изначально делать карьеру балерины.

Но любовь к поэзии оказалась сильнее. И неудивительно, ведь ее обучали такие корифеи, как Самуил Маршак и Корней Чуковский. Первый, обучая ее, чаще подвергал критике ее первые пробы пера, а вот хвалил довольно редко, и не стеснялся говорить свое мнение. А вот с Корнеем Ивановичем с присущей ему природной добротой и деликатностью, отношения складывались более тепло.

Но в 1930-м году, когда Корней Чуковский попал в немилость у советского правительства, Агния Барто была в числе тех его коллег, которые подписали открытое письмо против литератора. Ситуация повторилась и во время второй волны гонений на писателя в 1944-м году. Это вызвало непонимание и возмущение поступками Барто среди коллег.

Но сказать, что Агния Барто была плохим человеком однозначно нельзя. Во время войны она не только писала для газет, но и ездила на фронт со своими стихами, а однажды даже отдала весь свой гонорар на постройку танка.

Но долгожданный для всей страны День Победы 1945-го года принес поэтессе страшное горе. Под колесами машины погиб ее единственный пятнадцатилетний сын. Агнии Барто едва удалось справиться с этой самой страшной для любой матери потерей. Но она выстояла. И еще написала много стихов, а также сценарий для фильма Подкидыш, где сыграла Фаина Раневская.

По инициативе Агнии Барто на радио была запущена передача найти человека, где она лично читала письма тех, кто потерял своих родных и близких, и хочет их найти.