Захарова о заявке Украины: кровавые мясники - в НАТОвскую помойку

Официальный представитель МИД России жестко отреагировала на заявку, поданную Владимиром Зеленским об ускоренном вступлении Украины в НАТО.

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявку, поданную президентом Украины Владимиром Зеленским об ускоренном вступлении страны в НАТО. 

"Сегодня каждый сделал свой выбор. Мы в светлое будущее. Кровавые мясники - в НАТОвкую помойку", — говорится в публикации.

Захарова подчеркнула, что определенные сложности у России в будущем будут, ведь взлетать всегда труднее, чем падать.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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