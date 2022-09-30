Захарова о заявке Украины: кровавые мясники - в НАТОвскую помойку
Официальный представитель МИД России жестко отреагировала на заявку, поданную Владимиром Зеленским об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
В своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявку, поданную президентом Украины Владимиром Зеленским об ускоренном вступлении страны в НАТО.
"Сегодня каждый сделал свой выбор. Мы в светлое будущее. Кровавые мясники - в НАТОвкую помойку", — говорится в публикации.
Захарова подчеркнула, что определенные сложности у России в будущем будут, ведь взлетать всегда труднее, чем падать.
Опубликовано: Максим Алексеев
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