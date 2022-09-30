Шестой палец вождя всех народов Иосифа Сталина: правда ли это или одна из легенд

В народе долгое время ходили слухи и всерьез обсуждалась предполагаемая шестипалость Иосифа Сталина, но есть ли в них хотя бы толика правды.

Советский вождь Иосиф Сталин историческая фигура настолько неоднозначная, что до сих пор никто не может дать вразумительно четкую характеристику его личности. Да, и немудрено, ведь личность эта еще при его жизни обросла огромным количеством мифов и легенд.

Многие видят в Иосифе Сталине кровавого диктатора, погубившего миллионы неугодных в ГУЛАГах, и устроившего в стране жуткий террор, другие же, наоборот, на первый план выдвигают заслуги советского правителя в победе во Второй Мировой войне, и считают, что жесткий стиль руководства страной был оправдан в тот период, когда он правил.

В этом вопросе все зависит от точки зрения. В оправдание и той, и другой были написаны десятки и даже сотни книг, как компетентными историками и политологами, так и теми, кто видел правление Сталина с позиции народа.

Но ничуть не в меньшей степени людей интересовала и личная жизнь Иосифа Сталина. В первой половине двадцатого века соцсетей не было, и информация не циркулировала столь свободно как сегодня, поэтому личность Сталина обросла огромным количеством предположений и легенд.

Одна из них гласит о том, что у Иосифа Виссарионовича на ноге был шестой палец. Проверить это публично не было никакого шанса при жизни вождя, поскольку он всегда представал перед публикой в закрытой обуви.

А слух этот пустил резидент ГРУ в Персии, впоследствии эмигрировавший на Запад, Александр Бармин-Графф. Случилось этот в 1937-м году, когда сталинские чистки проходили наиболее активно. Эту мысль подхватило общественное мнение, и впоследствии вероятность о том, что советский генсек был шестипалым, длительный период времени муссировалась в газетах и на телевидении.

Но реальных подтверждений об этом нет. Родные и близкие вождя, а также доктора, занимавшиеся его здоровьем, никогда не упоминали о наличии у него шестого пальца на ноге, ни при жизни, ни после смерти Сталина. Тогда, что же послужило причиной распространения такого неоднозначного слуха.

Наиболее вероятно, речь идет о суеверии, которое могло бы придать облику Иосифа Сталина в глазах общественности большую таинственность и зловещий флер. Дело в том, что издревле в различных культурах люди, которые имели в своем облике какое-либо отклонение от общепринятого, вызывали у соплеменников страх и трепет.

В одних культурах он носил положительную коннотацию, и считалось, что таким знаком человек отмечен богами, его уважали, и считали, что он имеет связь с духовным миром. В других же полагали, что шестипалые люди проводники злых духов, и их подвергали всяческим гонениям.