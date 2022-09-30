НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Владимира Путина прекратить украинский конфликт.

Вечером 30 сентября генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг от лица Североатлантического альянса призывает Владимира Путина отдать приказ о прекращении боевых действий на территории Украины. По мнению Столтенберга, если РФ прекратит осуществлять наступательные операции, конфликт прекратится.

Также Йенс Столтенберг выражает уверенность, что если Киев откажется от ведения боевых действий, то Украина рискует прекратить своё существование как государство.