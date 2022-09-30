Медицинская, научная и телевизионная карьера главного теледоктора Андрея Продеуса в программе Елены Малышевой

Андрей Продеус широко известен и в медицинских и научных кругах, и каждому телезрителю, ведь он один из экспертов шоу Елены Малышевой.

Доктор и профессор в области иммунологии Андрей Продеус входит в постоянный совет экспертов в передаче Жить здорово, которую ведет Елена Малышева. К программе отношение у аудитории неоднозначное: кто-то охотно ее смотрит и внимает предлагаемым там советам, другие же считают шоу низкопробным, и не уважают ведущую.

Но в контексте обеих точек зрения было бы интересно узнать, а что сами доктора думают о своем участии в этой популярной программе? Мы рассмотрим личность Андрея Продеуса, который вызывает уважительное отношение хотя бы своими научными и медицинскими достижениями.

Андрей Продеус родился в семье знаменитого профессора, у которого искали консультаций Анджелина Джоли и принц Майкл Кентский. Поэтому судьба мальчика была в известной степени определена. Он поступил в медицинский университет, но на втором курсе ушел в армию. Его готовили в состав советского контингента в Афганистан, правда, до участия в боях в случае Андрея Продеуса дело не дошло.

Позднее он вернулся к обучению, выбрав в качестве специализации иммунологию, стажировался в Германии, а в дальнейшем и в Америке. В обоих случаях его, как перспективного доктора и ученого, приглашали остаться на отличных условиях, и даже получить со временем гражданство. Но оба раза Андрей отказывался, заявляя, что не мог бы прижиться в другой культуре, отличной от русской.

Что же касается участия Андрея Продеуса в программе Жить здорово, то он оценивает его исключительно в положительном ключе. Благодаря популярности шоу, ему удалось построить несколько клиник в регионах России, а также реализовать благотворительную программу для нуждающихся в медицинской помощи детей.

Андрей Продеус не скрывает, что не все подходы Елены Малышевой ему нравятся, но не считает эти разногласия критичными. А еще программа подарила доктору Продеусу знакомство и дружбу с коллегой и единомышленником Германом Гандельманом, который практикует в Израиле, и прилетает на съемки на четыре дня в неделю.

Продеус полагает, что такая встреча в зрелом возрасте, когда люди с полуслова понимают друг друга, и могут, не стесняясь, поговорить по душам, является большой редкостью и удачей, и очень ценит этот жизненный подарок.

Андрей Продеус счастливо женат второй раз. С супругой Ириной у них нет общих детей, но от первого брака у доктора двое сыновей Антон и Артем, который сейчас учится в Америке. У Ирины тоже двое детей: дочка и сын.