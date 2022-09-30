Майор Колобков – нелюбимая роль актера Романа Мадянова: чем он это объясняет, и как дела у артиста на личном фронте

Актер Роман Мадянов полюбился зрителям в образе майора Колобкова в фильме Солдаты, но сам он эту роль не очень любит.

Фильмография актера Романа Мадянова насчитывает огромное количество ролей, правда сколько-нибудь заметных не так уж и много. В большинстве своем режиссеры предлагали артисту роли второго плана. По-настоящему же любимым зрительской аудиторией он стал после того, как на экраны вышел фильм Солдаты, где актеру досталась роль майора Колобкова. Проект стал очень успешным, и в сериале Мадянов снимался в течение девяти лет.

Но при том, что эта роль вознесла его к вершинам популярности, самому Роману Сергеевичу замполит Колобков не сильно симпатичен. Он объясняет это тем, что с его точки зрения этот персонаж довольно плоский и скучный, а ему в свою очередь нравятся сложные, многогранные образы, в характерах которых присутствуют противоречия между положительными и отрицательными качествами. Такие роли сам Мадянов называет многослойными.

Впрочем, поклонники сериала в корне не соглашаются с любимым артистом, и утверждают, что ему удалось идеально воплотить простого, беспринципного, но склонного к интриганству Колобкова, ведь в жизни таких Колобковых очень много.

Роман Мадянов стал сниматься в кино еще в детские годы. Судьба подарила юному десятилетнему Роме встречу с известным режиссером Георгием Данелия, который взял его к себе сниматься в фильме Совсем пропащий. Мальчику с удивительной способностью к перевоплощению удалось поработать с Владимиром Басовым, Вахтангом Кикабидзе, Ириной Скобцевой и Евгением Леоновым.

Придя к своему шестнадцатилетию с солидной фильмографией, Мадянов, тем не менее, не смог с первого раза поступить в ГИТИС, поскольку преподавателям не нравилось, что он много снимался в кино, ведь они предпочитали больше театральную школу. Но через год его все же взяли учиться, но под расписку, что до окончания учебы он не будет сниматься.

Роман Мадянов выполнил обещание. Он отучился, отслужил в армии, и смог вернуться к любимому делу всей своей жизни только в 1989-м году. Фильмы, где он снялся, Каникулы строгого режима, Жили-были, Гражданин начальник получили признание широкой зрительской аудитории.

Роман Мадянов женат. Его супруга Наталья театральный осветитель. У пары есть сын Роман, названный в честь отца. Молодому человеку сейчас двадцать восемь лет, и он по профессии оператор. В настоящее время семья проживает на своей подмосковной даче в Бронинцах. Они переехали туда после начала пандемии. У актера есть любимое хобби: рыбалка, которая помогает ему отвлечься от суеты, и восстановить силы на природе.