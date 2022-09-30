Дмитрий Блохин десять лет работал простым поваром, а потом пошел навстречу мечте и стал актером кино

Изначально Дмитрий Блохин был отличным шеф-поваром, но потом решил круто изменить свою жизнь, и переквалифицировался в артисты.

Поклонникам российского кинематографа наверняка известно и имя, и, конечно, лицо актера Дмитрия Блохина. Он активно снимается в популярных телевизионных сериалах, и имеет свою зрительскую аудиторию, которая его знает и любит. Но даже среди поклонников есть относительно небольшое количество тех людей, которые знают, что путь в кино у Дмитрия Блохина был очень непростым.

В тридцатилетнем возрасте Дмитрий решил рискнуть, и полностью поменять налаженную уже тогда жизнь в сторону актерской карьеры. Если бы он этого не сделал, то мы бы, скорее всего, лишились талантливого артиста.

Хотя мечта о том, чтобы сниматься в кино, была у Дмитрия Блохина с детства. Но вот родные и семья не поддержали его стремление посвятить свою жизнь театральному искусству, и юноша сдался. Он отслужил в армии, получил профессию повара, и сделал на этом поприще неплохую карьеру.

Дмитрий Блохин за десятилетие поварской практики дорос до шеф-повара, и пользовался уважением у коллег. Казалось бы, жизнь удалась. Но творческая жилка не давала ему о себе забыть. Блохин постоянно участвовал в различных радиовикторинах, и нередко ему случалось в них побеждать.

Ближе к тридцатому дню рождения Блохин понял, что тянуть дальше нельзя, иначе мечта его жизни так и окажется нереализованной. Он оставил поварское дело, поступил в театральное училище, закончил его, и начал карьеру в кино.

Дмитрий Блохин с его яркой харизмой привлек режиссерское внимание, и его стали приглашать в кинопроекты практически сразу. По признанию тех, кто с ним работал, актеру удаются разноплановые роли, как отрицательные, так и положительные. Среди его персонажей и сельские мужики, и полицейские, и правонарушители, и комедийные образы.

Среди самых заметных проектов, в которых удалось сняться Дмитрию Блохину: Журов, Метод Лавровой, Как извести любовницу за семь дней, Морозова и другие. Неудивительно, что после выхода таких нашумевших сериалов зрители и поклонники артиста стали активно интересоваться не только его профессиональной, но и личной жизнью.

А вот в этом отношении Дмитрий Блохин оказался человеком довольно закрытым. Вероятно, он из тех, кто считает, что личная жизнь должна оставаться личной. Поэтому о семье Блохина практически ничего не известно. Делает он это в профессиональных интересах в том числе. Актер убежден, что, если об артисте зрители знают все, он перестает быть им интересным, как творческая единица. А уж своей вновь обретенной профессией он очень дорожит.

В социальных сетях Дмитрий Блохин выкладывает фотографии со своей любимой собачкой Пелли, а также охотно делится с подписчиками своими кулинарными способностями. В планах у него создать собственное кулинарное шоу, где будут представлены кухни разных народов мира.