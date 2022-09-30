Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва «Северных потоков»

Швейцарский разведчик в отставке Жак Бо заявил, что подрыв «Северных потоков» принёс выгоду только США.

30 сентября отставной сотрудник шведской разведки Жак Бо заявил о том, что России не может быть причастна к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море ведь для того чтобы оказать влияние на Германию, российской стороне не нужно повреждать объект собственной инфраструктуры, а можно просто прекратить транзит газа по трубопроводу.

Бо уверен, что данная «диверсия с большим размахом» могла принести выгоду лишь США, так как уничтожение «Северных потоков» может стать причиной окончательно разрыва отношений между Европой и Россией, а также отметил факт того, что в 1960-х американская сторона пыталась сорвать запуск газопровода «Дружба», поставив в СССР неисправное оборудование.