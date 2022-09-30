Евросоюз подает в суд на Мальту из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия собирается подать судебный иск против Мальты за так называемую программу «золотых паспортов».

По этой программе иностранцы могут получить гражданство страны за инвестиции от 1 млн евро. Это означает право жить и работать в любой стране Евросоюза.

Несколько месяцев назад действие программы для россиян и белорусов было приостановлено, но граждане других государств по-прежнему могут воспользоваться ею.

Еврокомиссия утверждает, что программа нарушает законы ЕС, поскольку гражданство предоставляется без каких-либо реальных обязательств.

Мальта не согласна с этой точкой зрения. МИД страны опубликовал заявление о том, что ее действия соответствуют Договору о Европейском союзе.

Под давлением Брюсселя аналогичные схемы были отменены во многих странах. Последними от подобных программ отказались Болгария и Кипр.

В результате Мальта оказалась единственной страной Евросоюза, предоставляющей «золотые паспорта».

С 2014 по 2020 год программа принесли Мальте свыше 800 млн евро. Эти средства были направлены, в том числе, на помощь людям во время пандемии COVID-19.

Чаще всего «золотые паспорта» Мальты получали выходцы из России и стран Персидского залива.