Евросоюз подает в суд на Мальту из-за «золотых паспортов»
Еврокомиссия собирается подать судебный иск против Мальты за так называемую программу «золотых паспортов».
По этой программе иностранцы могут получить гражданство страны за инвестиции от 1 млн евро. Это означает право жить и работать в любой стране Евросоюза.
Несколько месяцев назад действие программы для россиян и белорусов было приостановлено, но граждане других государств по-прежнему могут воспользоваться ею.
Еврокомиссия утверждает, что программа нарушает законы ЕС, поскольку гражданство предоставляется без каких-либо реальных обязательств.
Мальта не согласна с этой точкой зрения. МИД страны опубликовал заявление о том, что ее действия соответствуют Договору о Европейском союзе.
Под давлением Брюсселя аналогичные схемы были отменены во многих странах. Последними от подобных программ отказались Болгария и Кипр.
В результате Мальта оказалась единственной страной Евросоюза, предоставляющей «золотые паспорта».
С 2014 по 2020 год программа принесли Мальте свыше 800 млн евро. Эти средства были направлены, в том числе, на помощь людям во время пандемии COVID-19.
Чаще всего «золотые паспорта» Мальты получали выходцы из России и стран Персидского залива.
Опубликовано: Светлана Репина
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