В Евросоюзе вводится налог на излишнюю прибыль энергетических компаний

Министры энергетики Евросоюза в пятницу приняли пакет мер по ослаблению энергетического кризиса, включая налог на непредвиденную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

По данным, предоставленным Еврокомиссией, взимание такого сбора позволит собрать 140 млрд долларов, которые будут направлены в качестве помощи гражданам и предприятиям.

Сбор составит не менее 33% от добавочной прибыли энергетических компаний, которые производят или перерабатывают нефть, уголь, природный газ.

Одновременно вводится временное ограничение доходов для производителей электроэнергии, которые используют ветряные, солнечные, атомные источники.

Во время встречи согласовано также обязательство всех государств Евросоюза обеспечивать сокращение потребления электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы.

Собранные средства страны могут распределяет по своему усмотрению для оказания помощи домохозяйствам, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от энергетического кризиса.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут заявила, что наиболее эффективной мерой для фактического снижения средней цены по-прежнему является сокращение пикового потребления.

На встрече обсуждался вопрос ограничения цен на газ, однако странам Евросоюза так и не удалось прийти к единому решению.