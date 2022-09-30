Белый дом: ни одна из стран НАТО не причастна к взрывам на «Северных потоках»

В Белом доме заявили о непричастности ни одной из стран-участниц Североатлантического альянса к взрывам на «Северных потоках».

В пятницу, 30 сентября 2022 года, помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга ответил на вопрос представителей прессы о причастности НАТО к взрывам на нитках «Северного потока» в Балтийском море.

Салливан утверждает, что ни одна из стран, входящих в Североатлантический альянса не причастна к четырём взрывам на магистральном газопроводе «Северный поток», в результате которых произошла утечка «голубого топлива».