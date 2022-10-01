Алкогольные напитки крайне нежелательны в преклонном возрасте
Употребление спиртных напитков в пожилом возрасте чревато переломами, обезвоживанием, безболевым инфарктом.
Алкоголь может привести к развитию остеопороза, в результате многократно возрастет вероятность переломов.
«В частности – шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни. Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», – предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.
Кроме того, с алкоголем плохо совместимы синтетические и травяные медицинские препараты, к которым люди в пожилом возрасте нередко прибегают по причине обострения хронических заболеваний.
Опубликовано: Храмова Оксана
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