Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и демобилизации срочников.

В субботу, 1 октября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в запланированной на эту осень демобилизации срочников, проходивших воинскую службу.

Своим указом глава киевского режима отложил на неопределённый срок демобилизацию солдат срочной службы, которые были призваны в украинскую армию в прошлом году, а также отменил осенний призыв срочников в ряды Вооружённых сил Украины.