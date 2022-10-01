Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и демобилизации срочников.
В субботу, 1 октября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в запланированной на эту осень демобилизации срочников, проходивших воинскую службу.
Своим указом глава киевского режима отложил на неопределённый срок демобилизацию солдат срочной службы, которые были призваны в украинскую армию в прошлом году, а также отменил осенний призыв срочников в ряды Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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