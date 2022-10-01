Занятия спортом положительно влияют на психическое и физическое здоровье
Во время тренировок вырабатывается гормон допамин, который дарит ощущение победы.
Во время регулярных тренировок снижается напряжение мышц, открывается второе дыхание и возникает желание свернуть горы.
Но если перестараться и перетренироваться, то возникнет совершенно противоположный эффект.
Мозг воспринимает в качестве приятной нормы не больше шести часовых тренировок в неделю.
Тренировки приносят еще больше пользы, если они коллективные, а не одиночные.
Возможность разделить приятное ощущение победы с другими людьми дает в разы больше удовлетворения и повышает настроение.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Занятия спортом положительно влияют на психическое и физическое здоровье
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