Занятия спортом положительно влияют на психическое и физическое здоровье

Во время тренировок вырабатывается гормон допамин, который дарит ощущение победы.

Во время регулярных тренировок снижается напряжение мышц, открывается второе дыхание и возникает желание свернуть горы.

Но если перестараться и перетренироваться, то возникнет совершенно противоположный эффект.

Мозг воспринимает в качестве приятной нормы не больше шести часовых тренировок в неделю.

Тренировки приносят еще больше пользы, если они коллективные, а не одиночные.

Возможность разделить приятное ощущение победы с другими людьми дает в разы больше удовлетворения и повышает настроение.