Зеленский отменил демобилизацию солдат срочной службы

Президент Украины своим указом отменил ранее запланированную осеннюю демобилизацию военнослужащих, проходящих срочную службу в ВСУ.

Тем же указом отменен и осенний призыв солдат-срочников в армию, говорится в документе на официальном сайте президента Украины.

Тем самым Зеленский отменил свой указ за декабрь 2021 года, который предусматривал сроки призыва и увольнения в запас военнослужащих срочной службы в 2022 году.

Весной текущего года президент Украины уже принял решение о порядке призыва и демобилизации в ВСУ, которое предусматривает увольнение в запас призывников 2021 и 2022 года только после специального распоряжения.

Ранее сообщалось, что президент России Путин подписал указ о призыве на действительную военную службу. Планируется, что в ряды ВС России поступят 120 000 новобранцев. Ни вновь поступившие на службу призывники, ни демобилизованные осенью-зимой 2022 года солдаты-срочники не будут участвовать в СВО, заявили в Минобороны России.