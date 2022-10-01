ВКС России произвели удары двумя ракетами «Искандер» по объектам ВСУ в Одессе
Как сообщает ресурс «Русская весна» Военно-космические силы России нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в Одессе.
Источник сообщает, что в ночь с 30 сентября на 1 октября очевидцы сообщили о двух прилетах и мощных взрывах на окраине Одессы.
«В городе резко пахнет гарью и видны всполохи пламени», - прокомментировали свидетели последствия ударов в социальных сетях.
Минобороны России пока не комментирует ситуацию, но эксперты портала предполагают, что речь может идти о портах Одессы, куда могли доставить новые партии западных вооружений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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