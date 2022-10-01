ВКС России произвели удары двумя ракетами «Искандер» по объектам ВСУ в Одессе

Как сообщает ресурс «Русская весна» Военно-космические силы России нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в Одессе.

Источник сообщает, что в ночь с 30 сентября на 1 октября очевидцы сообщили о двух прилетах и мощных взрывах на окраине Одессы.

«В городе резко пахнет гарью и видны всполохи пламени», - прокомментировали свидетели последствия ударов в социальных сетях.

Минобороны России пока не комментирует ситуацию, но эксперты портала предполагают, что речь может идти о портах Одессы, куда могли доставить новые партии западных вооружений.