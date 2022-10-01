Ходаковский сообщил, что гарнизон Красного Лимана выполнил задачу и сорвал наступление ВСУ
Тактическая группировка союзных сил, которая оставалась оборонять Красный Лиман, выполнила сверхзадачу, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По словам комбата, гарнизона Лимана справился с задачей по обороне населенного пункта и не позволил себя окружить, чем сорвал планы противника.
«Чтобы сломить наших парней, им пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны», - заявил Ходаковский.
Ранее военкоры сообщали, что коалиция СВО ведет активную контрбатарейную работу на Марьинском направлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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