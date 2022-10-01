Администрация Запорожья сообщает о подавлении контрнаступления ВСУ
Подразделения 96-й бригады ВСУ предприняли попытку контрнаступления на территории Запорожья, подконтрольной Вооруженным силам России, сообщили в администрации области.
«Этой ночью штурмовое подразделение ВСУ предприняло наступление на Запорожье», - говорится в сообщении.
ВС России смогли вовремя передислоцировать подкрепление на участке прорыва и подавить контратаку «Солнцепеками».
Напомним, что по результатам референдума Запорожская область решила войти в состав РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
С 1 октября Польша начала импорт газа с норвежского шельфа по новому газопроводу Baltic Pipe
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Эксперты уверены: сельдь может быть круче семги
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС