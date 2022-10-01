Администрация Запорожья сообщает о подавлении контрнаступления ВСУ

Подразделения 96-й бригады ВСУ предприняли попытку контрнаступления на территории Запорожья, подконтрольной Вооруженным силам России, сообщили в администрации области.

«Этой ночью штурмовое подразделение ВСУ предприняло наступление на Запорожье», - говорится в сообщении.

ВС России смогли вовремя передислоцировать подкрепление на участке прорыва и подавить контратаку «Солнцепеками».

Напомним, что по результатам референдума Запорожская область решила войти в состав РФ.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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