Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Беларуси 1 октября
Пресс-служба Белгидрометцентра сообщает, что 1 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей.
Днём 1 октября Белгидрометцентр сообщил, что сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с внезапно усилившимися в стране дождями. Отмечается, что в отдельных регионах Беларуси дожди будут особенно сильны в ночное время суток.
В некоторых областях страны ожидается появление тумана, а температура воздуха ночью варьируется от региона к региону от +5 градусов по цельсию до +16.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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