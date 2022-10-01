Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Беларуси 1 октября

Пресс-служба Белгидрометцентра сообщает, что 1 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей.

Днём 1 октября Белгидрометцентр сообщил, что сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с внезапно усилившимися в стране дождями. Отмечается, что в отдельных регионах Беларуси дожди будут особенно сильны в ночное время суток.

В некоторых областях страны ожидается появление тумана, а температура воздуха ночью варьируется от региона к региону от +5 градусов по цельсию до +16.