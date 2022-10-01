Министр обороны ФРГ потратила на благоустройство офиса 109 тыс. евро бюджетных средств, покупая ковры по 25 тыс. евро

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт потратила 109 000 евро на благоустройство своего министерства и кабинетов государственных секретарей, сообщает новостной портал «Пионер».

Говорят, что новый ковер от статс-секретаря Министерства обороны Маргареты Судхоф стоил 25 000 евро.

На вопрос министерства обороны ответили, что в последний раз ковры обновлялись в 2001 году. В общую сумму 109 000 евро входят также расходы на шесть новых кухонь для госсекретарей и генералов. Чайные кухни будут стоить 14 000 евро за кухню.

Министерство Ламбрехт поначалу активно сопротивлялось показать конкретные затраты, только после того, как «Пионер» подал заявку на получение информации в соответствии с Законом о свободе информации, редакторы смогли просмотреть счета-фактуры.

У Ламбрехт ранее были проблемы с полетом на вертолете с ее сыном и последующим отпуском на Зюльте. 22 августа Административный суд Кёльна фактически постановил, что Ламбрехт должна предоставить информацию о том, кто фотографировал ее сына в вертолете, но Ламбрехт обжаловала это заявлние. Теперь решение должен принять Высший административный суд в Мюнстере.