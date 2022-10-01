Минобороны РФ: войска России отступили из Красного Лимана из-за угрозы окружения

Министерство обороны России сообщило об отступлении российских военных из Красного Лимана.

1 октября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска были отведены из Красного Лимана, поскольку вооружённые силы Украины продолжили наступление в регионе, создав угрозу окружение группировки российских войск в городе.

Отмечается, что решение об отводе вооружённых сил России с краснолиманского направления является стратегически верным и позволит российской армии избежать крупных потерь, позднее возобновив наступательные операции в данной местности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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