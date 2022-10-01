Минобороны РФ: войска России отступили из Красного Лимана из-за угрозы окружения
Министерство обороны России сообщило об отступлении российских военных из Красного Лимана.
1 октября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска были отведены из Красного Лимана, поскольку вооружённые силы Украины продолжили наступление в регионе, создав угрозу окружение группировки российских войск в городе.
Отмечается, что решение об отводе вооружённых сил России с краснолиманского направления является стратегически верным и позволит российской армии избежать крупных потерь, позднее возобновив наступательные операции в данной местности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Издание Daily Mail утверждает, что жители западных страны не оценили высказываний Джо Байдена о намерении НАТО защищать каждый дюйм своих территорий на фоне заявления Владимира Путина о присоединении новых регионов к России.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Минобороны РФ: войска России отступили из Красного Лимана из-за угрозы окружения
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы