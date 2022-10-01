Кадыров обвинил генерала Лапина в сдаче Лимана и призвал применить ядерное оружие

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал длинный текст после новости об отступлении из Лимана.

В официальном телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост с его мнением о выводе войск из города Красный Лиман.

По мнению Кадырова, в отступлении союзных войск виноват генерал-полковник Лапин.

Кадыров пишет, что Лапин выставил мобилизированных бойцов под Лиман, но они не были оснащены связью и боеприпасами.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - заявил Кадыров.

В связи с происходящими событиями Кадыров призвал ударить по Украине маломощным ядерным оружием.

"Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - написал Кадыров.

Также отметим, что ранее о потере Лимана сообщали российские военные корреспонденты, а затем и Министерство обороны Украины.

"ВСУ в Лимане, в городе идут бои" — официально заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Черевый