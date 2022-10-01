Минобороны Украины: киевские спецслужбы работают в стиле разведки «Моссада»
Глава ГУР при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что киевские спецагенты ведут деятельность, схожую с сотрудниками израильского "Моссада".
Вечером 1 октября журналист телеканала ТСН взял интервью у лидера Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилла Буданова, который признался, что киевские спецслужбы ведут работу в засекреченном режиме, как агенты израильской разведки "Моссад", ввиду чего могут предотвращать теракты.
По словам Буданова, киевский аналог "Моссада" никак не регулируется правительством страны, ввиду чего его деятельность максимально эффективна в военное время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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