Глава ГУР при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что киевские спецагенты ведут деятельность, схожую с сотрудниками израильского "Моссада".

Вечером 1 октября журналист телеканала ТСН взял интервью у лидера Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилла Буданова, который признался, что киевские спецслужбы ведут работу в засекреченном режиме, как агенты израильской разведки "Моссад", ввиду чего могут предотвращать теракты.

По словам Буданова, киевский аналог "Моссада" никак не регулируется правительством страны, ввиду чего его деятельность максимально эффективна в военное время.