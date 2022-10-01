Россия запретила перевозку грузов фирмам из Украины, ЕС, Британии и Норвегии

Российское правительство запретило перевозку грузов через свою территорию компаниям, принадлежащих недружественным государствам.

1 октября пресс-служба правительства России сообщила, что в соответствии с постановлением главы правительства РФ Михаила Мишустина от 01.10.22 компании из таких стран, как Украина, Великобритания, Нидерланды и фирмы государств-членов Европейского союза больше не могут перевозить товары через российские территории.

Отмечается, что постановление российского правительства является контрмерой, отвечающей на санкции данных стран в отношении автомобильных перевозчиков и частных лиц из России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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