Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью $20 тысяч.

1 октября американский предприниматель и инженер Илон Маск в ходе своего выступления на мероприятии Tesla AI Day представил публике прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью $20 тысяч и по прогнозу миллиардера «станет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным».

Тестовый прототип робота самостоятельно вышел на сцену и помахал присутствующим в зале, после чего Маск показал видео, на котором созданный разработчиками Tesla робот-гуманоид перетаскивает коробку и поливает цветы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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