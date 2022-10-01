Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью $20 тысяч.

1 октября американский предприниматель и инженер Илон Маск в ходе своего выступления на мероприятии Tesla AI Day представил публике прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью $20 тысяч и по прогнозу миллиардера «станет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным».

Тестовый прототип робота самостоятельно вышел на сцену и помахал присутствующим в зале, после чего Маск показал видео, на котором созданный разработчиками Tesla робот-гуманоид перетаскивает коробку и поливает цветы.