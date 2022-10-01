Турция вновь грозит заблокировать вступление Швеции и Норвегии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил в субботу, что если Швеция и Финляндия не выполнят свои обещания, Турция не ратифицирует прием обеих стран в НАТО, сообщает агентство AFP.
В документе, подписанном в конце июня на саммите НАТО в Мадриде, Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в Альянс в обмен на обещание поддержки в борьбе с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими.
Эрдоган подчеркнул тогда, что в обязательства северных стран входит и выдача лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
В июле турецкий лидер напомнил обеим странам о заключенном впервые соглашении.
"Во-первых, Швеция и Финляндия должны выполнить свои обязательства по тексту соглашение. Если они этого не сделают, то, конечно, не может быть и речи о направлении заявления о ратификации в наш парламент", - сказал тогда президент Турции.
В субботу, 1 октября Эрдоган снова напомнил им об этом.
Опубликовано: Николай Скира
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