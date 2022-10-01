Дания заявила о прекращении утечек газа из газопроводов «Северный поток»
Датское энергетическое агентство сообщило в субботу, что утечка газа из газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от Борнхольма прекратилась.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что давление в газопроводе NS2 A кажется стабильным. Это свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась", — говорится в сообщении.
Датское энергетическое агентство не предоставило информацию об утечке из "Северного потока-1" к северо-востоку от Борнхольма. Ранее датские эксперты прогнозировали, что утечка газа прекратится в воскресенье, 2 октября.
Каждый из двух газопроводов "Северного потока" состоит из двух труб, А и В. В понедельник было обнаружено три повреждения, два из которых на "Северном потоке-1" в обеих трубах и одна трещина на "Северном потоке-2".
Затем, в четверг сообщалось о местонахождении еще одной трещины в "Северном потоке-2" рядом с повреждением "Северного потока-1".
Опубликовано: Николай Скира
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