МВД ФРГ: Германия, Дания и Швеция начинают расследование ЧП на «Северных потоках»
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер утверждает, что ФРГ, Швеция и Дания создадут группу по расследованию инцидентов со взрывами на российских газопроводах.
Вечером 1 октября глава немецкого МВД Нэнси Фезер публично заявила, что правительства Германии, Дании и Швеции пришли к соглашению о создании независимой следственной группы, которая немедленно займётся расследованием инцидентов со взрывами на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Фезер утверждает, что данные ЧП уже могут быть признаны диверсиями.
Примечательно, что накануне Владимир Путин назвал события на "Северных потоках" актами международного терроризма, к которым могут быть причастны западные спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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