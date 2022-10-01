Глава минобороны ФРГ прибыла в Одессу, анонсировав скорые поставки ПВО IRIS-T Киеву

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом.

Вечером 1 октября немецкий телеканал Welt сообщил, что глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт без предупреждения прибыла в Одессу, где провела рабочую встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По словам Ламбрехт, Берлин намеревается передать Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в ближайшие дни.

Примечательно, что ранее Кристине Ламбрехт утверждала, что оружейные запасы бундесвера для помощи Украине исчерпаны, в то время как Берлин не хочет помогать Киеву в ущерб собственной обороноспособности.