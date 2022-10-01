Глава Минобороны Германии Ламбрехт без предупреждения приехала в Одессу
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт неожиданно приехала в Одессу, где встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Ламбрехт выразила поддержку Украине и отметила большое количество воздушных атак на страну. Она пообещала, что в ближайшее время Германия предоставит украинской стороне системы ПВО IRIS-T SLM.
Как сообщалось ранее, ФРГ собирается поставить Украине две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, а такэе 50 бронемашин Dingo.
Ламбрехт в своих выступлениях говорила о том, что Запад будет поддерживать Украину, несмотря на угрозы применения ядерного оружия Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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