Глава Минобороны Германии Ламбрехт без предупреждения приехала в Одессу

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт неожиданно приехала в Одессу, где встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Ламбрехт выразила поддержку Украине и отметила большое количество воздушных атак на страну. Она пообещала, что в ближайшее время Германия предоставит украинской стороне системы ПВО IRIS-T SLM.

Как сообщалось ранее, ФРГ собирается поставить Украине две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, а такэе 50 бронемашин Dingo.

Ламбрехт в своих выступлениях говорила о том, что Запад будет поддерживать Украину, несмотря на угрозы применения ядерного оружия Россией.