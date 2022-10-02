Пентагон: решение о расширении НАТО должны принимать все члены блока
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о расширении НАТО должны принимать все страны-участницы блока.
2 октября глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в своём официальном пресс-релизе высказался по поводу возможного расширения НАТО после заявки на ускоренное вступление Украины в блок.
Остин с уверенностью заявил, что подобного рода решения должны приниматься учитывая мнения каждой страны-участницы Североатлантического альянса посредством голосования, поэтому в настоящее время Пентагон может лишь продолжать оказывать военную помощь ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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