Глава военной разведки ВСУ Буданов заявил, что война закончится зимой 2023 года

Глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов считает, что активная фаза специальной военной операции завершится уже зимой 2023 года, сообщает «МК».

Буданов отметил в интервью украинским СМИ, что война завершится с выходом украинских войск на прежние границы, который запланирован уже через несколько месяцев.

Также он отметил, что угроза применения ядерного оружия по центрам принятия решений маловероятна.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что существует необходимость применения более радикальных мер в войне с Украиной, так называемого тактического ядерного оружия малой мощности.