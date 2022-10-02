Из-за беспорядков на футбольном матче в Индонезии погибли 129 человек

34 человека скончались на поле стадиона Канжурухан в ходе беспорядков, еще более 90 фанатов умерли от полученных ран в больнице, сообщает в воскресенье, 2 октября, радиостанция «Эльшинта» и телеканал tvOne.

По меньшей мере 129 человек погибли в результате массовых беспорядков после футбольного матча в индонезийской провинции Восточная Ява. Полиция применила слезоточивый газ для разгона разъяренных фанатов, заявил генеральный инспектор Нико Афинта на импровизированной пресс-конференции в воскресенье. По данным полиции, это спровоцировало массовую панику.

Беспорядки вспыхнули после игры первого дивизиона между «Аремой» и «Персебайей». После поражения в Маланге со счетом 3:2 тысячи зрителей ворвались на поле. На фотографиях, опубликованных на сайте tvOne, среди прочего видно полностью разрушенный автомобиль на стадионе, а также клубы дыма на стадионе и трибунах.