Из-за беспорядков на футбольном матче в Индонезии погибли 129 человек
34 человека скончались на поле стадиона Канжурухан в ходе беспорядков, еще более 90 фанатов умерли от полученных ран в больнице, сообщает в воскресенье, 2 октября, радиостанция «Эльшинта» и телеканал tvOne.
По меньшей мере 129 человек погибли в результате массовых беспорядков после футбольного матча в индонезийской провинции Восточная Ява. Полиция применила слезоточивый газ для разгона разъяренных фанатов, заявил генеральный инспектор Нико Афинта на импровизированной пресс-конференции в воскресенье. По данным полиции, это спровоцировало массовую панику.
Беспорядки вспыхнули после игры первого дивизиона между «Аремой» и «Персебайей». После поражения в Маланге со счетом 3:2 тысячи зрителей ворвались на поле. На фотографиях, опубликованных на сайте tvOne, среди прочего видно полностью разрушенный автомобиль на стадионе, а также клубы дыма на стадионе и трибунах.
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По словам начальника полиции провинции Афинты, среди погибших также двое сотрудников полиции. Он также отметил, что большинство людей погибли в давке от недостатка кислорода. По его словам, в клиниках остаются около 180 человек. В результате беспорядков также были повреждены 13 автомобилей, в том числе десять полицейских.
Опубликовано: Тарас Медведев
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