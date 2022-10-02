Глава Минобороны Германии дважды пряталась в бункере во время посещения Одессы
Неожиданный визит Кристин Ламбрехт в Одессу, куда она прибыла в субботу из Молдовы, заставил ее поучаствовать близость российского возмездия, сообщают источники.
Министр обороны Ламбрехт впервые с начала войны посетила Украину. В Одессе ее принимал украинский коллега Резников.
Ламбрехт пообещала поставить первую единицу уже обещанного наземного ЗРК Iris-T SLM в течение нескольких дней. Также в Одесском порту она ознакомилась с тем, как используют зенитный танк «Гепард», который поставила Германия.
Дважды ей приходилось укрываться в бункере из-за авианалета, сообщает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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