Глава Минобороны Германии дважды пряталась в бункере во время посещения Одессы

Неожиданный визит Кристин Ламбрехт в Одессу, куда она прибыла в субботу из Молдовы, заставил ее поучаствовать близость российского возмездия, сообщают источники.

Министр обороны Ламбрехт впервые с начала войны посетила Украину. В Одессе ее принимал украинский коллега Резников.

Ламбрехт пообещала поставить первую единицу уже обещанного наземного ЗРК Iris-T SLM в течение нескольких дней. Также в Одесском порту она ознакомилась с тем, как используют зенитный танк «Гепард», который поставила Германия.

Дважды ей приходилось укрываться в бункере из-за авианалета, сообщает источник.