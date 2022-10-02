Минобороны Украины: у Путина есть как минимум три двойника

Возглавляющий Главное управление разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что у Владимира Путина есть двойники.

2 октября Кирилл Буданов дал интервью украинской журналистке, сообщив ей о том, что по его мнению, Владимир Путин имеет как минимум трёх двойников. Главный разведчик Украины признался, что не является "путиноведом", а его утверждение базируется исключительно на личных наблюдениях.

При этом Кирилл Буданов уверяет, что если посмотреть на фото и видео с Путиным, то станет очевидно, что российский президент везде выглядит по-разному.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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