174 человека погибло при беспорядках на футбольном матче в Индонезии

174 человека погибло при беспорядках на матче чемпионата Индонезии по футболу.

2 октября российское интернет-издание Baza сообщило, число погибших при массовой давке на футбольном матче в Индонезии, произошедшей после поражения «Арема» на домашней арене от «Персебая Сурабая», увеличилось до 174 человек.

Отмечается, что более 30 человек погибли на футбольном поле, ещё около 150 скончались в учреждении здравоохранения из-за травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате сильнейшей давки.