Авторитетное издание The National Interest со ссылкой на аналитиков сообщают, что на данный момент есть только один способ для спасения от окончательного поражения Украины.

Экс-офицер армии США Дэвид Пайн заявил, что для недопущения развязывания ядерной войны с Россией, у коллективного Запада остался только один вариант — вернуться за стол переговоров. По мнению Пайна, инициатива переговоров должна исходить от президента США Джо Байдена.

Для предотвращения продолжения конфликта должно произойти сразу несколько факторов и, в первую очередь, необходимо начать с прекращения поставок вооружения Украине. Кроме того, американцы должны забрать своих военнослужащих, которые отправлены в Восточную Европу (Польшу и страны Прибалтики) для защиты границ.

Аналитики также считают, что США придется отказаться от некоторых санкций в отношении России. Если все это будет осуществлено, стороны смогут быстро договориться от дальнейшего давления друг на друга, а значит, прекратить боевые действия в Украине.

Ранее экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо также заявил, что Запад на данный момент находится в ловушке. По его мнению, для выхода из ловушки необходимо снять санкции с России, так как они оказывают разрушительное влияние на Европейский союз и страны, не входящие в него.