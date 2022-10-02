Junge Welt: в Германии опасаются ядерной войны с Россией из-за Украины
Немецкий политик Сара Вагенкнехт утверждает, что украинский кризис может привести к ядерному столкновению с Россией.
2 октября депутат бундесвера Сара Вагенкнехт дала интервью газете Junge Welt, где сообщила, что действующее правительство Германии подталкивает Запад к началу ядерной войны с Россией путём военной поддержки Украины. По мнению Вагенкнехт, западным странам следует вернуться за стол переговоров с Москвой, отказавшись от помощи в адрес Киева.
Также Сара Вагенкнехт напомнила, что антироссийские санкции коллективного Запада лишь укрепили экономику России, и напротив, ослабили западные экономики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ISW: Путин отказался от обороны ЛНР, сконцентрировав силы в Херсоне и Запорожье
Макгрегор: Россия и Германия не совершали диверсии на «Северных потоках»
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
В Боснии и Герцеговине проходят выборы президента и парламента
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»