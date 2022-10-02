Немецкий политик Сара Вагенкнехт утверждает, что украинский кризис может привести к ядерному столкновению с Россией.

2 октября депутат бундесвера Сара Вагенкнехт дала интервью газете Junge Welt, где сообщила, что действующее правительство Германии подталкивает Запад к началу ядерной войны с Россией путём военной поддержки Украины. По мнению Вагенкнехт, западным странам следует вернуться за стол переговоров с Москвой, отказавшись от помощи в адрес Киева.

Также Сара Вагенкнехт напомнила, что антироссийские санкции коллективного Запада лишь укрепили экономику России, и напротив, ослабили западные экономики.