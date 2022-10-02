Коц: Пентагон сделал ставку на разработку гиперзвуковой ракеты HACM
Военный корреспондент Андрей Коц утверждает, что Министерство обороны США начало крупную разработку своего гиперзвукового оружия.
2 октября российский военкор Андрей Коц опубликовал статью для издания "РИА Новости", где сообщил, что американский оборонный концерн Raytheon по заказу Пентагона приступил к разработке гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), а стоимость контракта превышает 1 миллиард долларов.
Известно, что данной ракеты ожидают развития скорости свыше шести тысяч километров в час в верхних слоях атмосферы, однако потенциальная дальность полёта разрабатываемого американского снаряда пока не разглашается.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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