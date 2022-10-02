Welt: немцы высмеяли главу минобороны ФРГ Ламбрехт за фото с танком в Украине

Комментаторы издания Die Welt раскритиковали немецкого министра обороны Кристин Ламбрехт за то, что во время поездки в Украину она сделала фото с танком.

2 октября немецкая газета Welt о недавней поездке министра обороны Германии Кристин Ламбрехт в Одессу, где она встретилась со своими украинским коллегой Алексеем Резниковым и сделала фотографию на фоне танка. При этом Ламбрехт была одета в бронежилет, что насмешило немцев.

Многие из читателей Die Welt отметили, что Кристин Ламбрехт единственный человек на фотографии, который носит бронежилет. Другие же заметили, что защитный элемент еле застегнулся не теле немецкого политика, а некоторые и вовсе посоветовали министру обороны Германии носить туфли на высоких каблуках.