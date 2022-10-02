Французы испугались за будущее после заявления Зеленского о вступлении в НАТО

Интернет-читатели Le Figaro всерьёз обеспокоены будущим после заявления президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении страны в НАТО.

2 октября читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс, выразив обеспокоенность будущим, в случае одобрения заявки.

Французы надеются, что «хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство», так как по мнению интернет-читателей Le Figaro, вхождение Украины в НАТО, непосредственно нарушающее устав альянса, в конечном счёте приведёт к «взрыву планеты».