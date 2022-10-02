Конституционный суд одобрил документы о новых территориях в составе РФ

Российский Конституционный суд одобрил пакет договоров о присоединении к России Донбасса, Херсона и Запорожской области.

Днём 2 октября Конституционный суд России одобрил пакет документов о признании легитимности присоединения к РФ Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, в соответствии с российским законодательством вхождение новых регионов в состав России было принято законным.

Примечательно, что после референдумов в данных областях Владимир Зеленский публично пообещал, что не станет вести переговоры с Путиным, если ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье станут частью России.