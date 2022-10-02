Стремоусов: попытки наступления ВСУ на Херсонскую область подавляются

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о провальных попытках ВСУ совершить наступление на регион.

2 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины пытаются развить наступление на территории региона.

Стремоусов утверждает, что боевая операция украинской стороны по наступлению на Херсонскую область успешно пресекается союзными силами и доказывает бесполезность атак ВСУ на освобождённые в ходе спецоперации территории.