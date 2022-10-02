Стремоусов: попытки наступления ВСУ на Херсонскую область подавляются
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о провальных попытках ВСУ совершить наступление на регион.
2 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины пытаются развить наступление на территории региона.
Стремоусов утверждает, что боевая операция украинской стороны по наступлению на Херсонскую область успешно пресекается союзными силами и доказывает бесполезность атак ВСУ на освобождённые в ходе спецоперации территории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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