Стремоусов: попытки наступления ВСУ на Херсонскую область подавляются

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о провальных попытках ВСУ совершить наступление на регион.

2 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины пытаются развить наступление на территории региона.

Стремоусов утверждает, что боевая операция украинской стороны по наступлению на Херсонскую область успешно пресекается союзными силами и доказывает бесполезность атак ВСУ на освобождённые в ходе спецоперации территории.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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