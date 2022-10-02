ВКС России уничтожили 200 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны РФ рассказали об успешном уничтожении российской авиацией более 200 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении фронта.
2 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходу утреннего брифинга заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по подразделениям Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении фронта.
Конашенков уточнил, что в результате удара ВКС России потери живой силы ВСУ составили более 200 единиц личного состава, ещё 320 получили ранения, а также были уничтожены 10 танков и 25 боевых машин противника в районе села Ямполовка ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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